Torre Annunziata, Savoia-Cosenza 1-1: Nepi risponde a Pascalau

Termina 1-1 la sfida tra Savoia e Cosenza, disputata allo stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata. Le due squadre si dividono la posta al termine di una partita combattuta, decisa dalle reti di Pascalau al 66' e Nepi al 68'.

I bianchi di Francesco Formisano reagiscono immediatamente allo svantaggio, riuscendo a ristabilire la parità grazie all'attaccante entrato nella ripresa al posto di Yeboah.

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Primo tempo, Alfieri vicino al vantaggio

La partita si apre con due tentativi del Cosenza affidati a McJannet e Achour, entrambi senza esito.

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Al 23' la prima grande occasione del Savoia: Martina mette al centro un pallone invitante per Alfieri, che colpisce di testa da posizione favorevole, trovando però la pronta risposta del portiere Rizzo.

Il Cosenza replica al 38' con Achour, che non riesce a intervenire su un pallone servito da Contiliano. Prima dell'intervallo, Alfieri prova nuovamente a rendersi pericoloso, ma la difesa ospite riesce a salvarsi.

Due gol in due minuti: Pascalau segna, Nepi pareggia

Nella ripresa il confronto resta equilibrato, con occasioni da entrambe le parti.

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Al 66' il Cosenza passa in vantaggio: sulla conclusione di controbalzo di Energe, Pascalau anticipa tutti di testa e supera Leonardo.

La risposta del Savoia è immediata. Al 68' D'Amore recupera un pallone prezioso e serve Alfieri, che confeziona un preciso assist per Nepi. L'attaccante, entrato dieci minuti prima, colpisce di testa e indirizza il pallone nell'angolino, firmando l'1-1.

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Finale combattuto, Alfieri salva sulla linea

Dopo il pareggio, entrambe le formazioni cercano il gol della vittoria.

Al 70' Nepi prova a sorprendere Rizzo, mentre all'83' Leonardo respinge una punizione di Palmieri e si oppone anche alla successiva conclusione di Dametto.

L'episodio più importante arriva all'88', quando Leonardo respinge un tiro di McJannet e Contiliano si avventa sul pallone: provvidenziale il salvataggio di Alfieri davanti alla linea di porta.

Nel recupero, Tumbarello ha un'ultima opportunità per il Savoia, ma la sua conclusione termina alta.

Finisce 1-1, con il Savoia capace di reagire prontamente allo svantaggio e di conquistare un punto davanti al proprio pubblico.

Il tabellino di Savoia-Cosenza

Savoia (3-4-1-2): Leonardo; D'Amore (75' Portanova), Noce, Fabriani; Polizzi (75' Riccardi), Alfieri, Tumbarello, Martina; Meola; Scotti, Yeboah (58' Nepi). Allenatore: Formisano.

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Cosenza: Rizzo; Pascalau, Dalmazzi, Dametto; Ndow (74' Quieto), Palmieri (84' D'Alena), McJannet, Contiliano; Cimino (84' Cogoni), Palazzino (46' Energe); Achour (54' Petrovic). Allenatore: Mele.

Arbitro: Acquafredda di Molfetta.

Reti: 66' Pascalau (C), 68' Nepi (S).

Ammoniti: Tumbarello, Pascalau, Martina.

Calci d'angolo: 7-4.

Recupero: 2' nel primo tempo, 5' nel secondo.