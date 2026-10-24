Savoia-Cosenza, al Giraud vietato sbagliare: Formisano cerca risposte dopo il tracollo di Cerignola

Quattro gol subiti a Cerignola, una settimana per analizzare gli errori e una partita che arriva subito a misurare la capacità di reazione del Savoia. Oggi pomeriggio, alle 17.30, i bianchi ospitano il Cosenza allo stadio Alfredo Giraud nell’undicesima giornata del girone C di Serie C. Di fronte due squadre che attraversano un momento complicato, ma con una differenza: il Savoia deve evitare che la pesante sconfitta in Puglia comprometta quanto di buono aveva mostrato nella precedente vittoria sull’Inter Under 23, mentre i calabresi cercano di interrompere una serie di risultati deludenti.

Per la formazione di Alessandro Formisano, la partita rappresenta soprattutto un esame di tenuta. A Cerignola il Savoia è andato sotto dopo appena un minuto, ha incassato altre due reti prima dell’intervallo e non è mai riuscito a rimettere in discussione il risultato. Un pomeriggio da dimenticare, ma anche da analizzare: quando una squadra concede così tanto nei primi ventidue minuti, il problema non può essere liquidato soltanto come una giornata storta.

Il Savoia cerca equilibrio, il Cosenza cambia gli uomini

La prima questione riguarda l’atteggiamento dei bianchi. Formisano dovrebbe ripartire dal 3-5-2, con Scotti e Nepi in attacco e un centrocampo chiamato a garantire maggiore protezione alla difesa. Sarà importante soprattutto la gestione delle transizioni: evitare di perdere le distanze tra i reparti e non concedere agli avversari gli spazi che hanno favorito il Cerignola.

Pubblicità

Il Cosenza arriva a Torre Annunziata dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Team Altamura. Il tecnico Federico Coppitelli sta valutando modifiche soprattutto a centrocampo e sulla trequarti. La possibile presenza di D’Alena dal primo minuto consentirebbe di avanzare McJannet alle spalle dell’attaccante, mentre Palazzino è candidato a ritrovare una maglia da titolare.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Non si tratta di cambiamenti marginali. La scelta di McJannet in posizione più offensiva potrebbe modificare il modo in cui il Cosenza costruisce le proprie azioni, offrendo un collegamento diverso tra centrocampo e attacco. Per il Savoia sarà fondamentale impedire ai trequartisti rossoblù di ricevere indisturbati tra le linee.

Coppitelli squalificato, in panchina il match analyst

C’è poi una particolarità nella vigilia dei calabresi. Coppitelli non potrà sedere in panchina per squalifica, così come il vice Danilo Polito. A guidare la squadra a bordo campo dovrebbe essere Andrea Mele, match analyst del club.

Il tecnico rossoblù, alla vigilia, ha ribadito la fiducia nel gruppo, riconoscendo le difficoltà della classifica e sottolineando la necessità di giocare con aggressività e attenzione. Il Cosenza ha convocato 26 calciatori e può contare sull’intero organico: le eventuali modifiche alla formazione saranno quindi scelte tecniche, non imposte dalle assenze.

G

Lo sport che segui, prima delle altre notizie Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Le probabili formazioni

SAVOIA (3-5-2): Leonardo; Noce, D’Amore, Fabriani; Zoboletti, Alfieri, Meola, Tumbarello, Martina; Scotti, Nepi. Allenatore: Alessandro Formisano.

COSENZA (3-4-2-1): Rizzo; Pascalau, Dalmazzi, Dametto; Clemente, D’Alena, Palmieri, Contiliano; Palazzino, McJannet; Achour. Allenatore: Federico Coppitelli (squalificato). In panchina dovrebbe esserci Andrea Mele.

Pubblicità

Una partita che si gioca anche sulle scelte

Il Savoia ha dalla sua il fattore campo e l’opportunità di affrontare un avversario che finora ha mostrato evidenti difficoltà, soprattutto nella fase difensiva. Ma il Cosenza non arriverà al Giraud per limitare i danni: la situazione di classifica impone ai rossoblù di cercare punti e la possibilità di modificare l’assetto offensivo rende meno prevedibili le loro scelte.

Per i bianchi sarà importante non soltanto vincere, ma ritrovare quella solidità mancata a Cerignola. La qualità della prestazione, prima ancora del risultato, potrà offrire indicazioni sul lavoro svolto da Formisano e sulla capacità della squadra di affrontare le difficoltà di questo campionato.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Mix (canale 211) e Sky Sport (canale 253), con possibilità di seguirla in streaming su NOW e Sky Go.