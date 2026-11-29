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Il Bari impartisce al Savoia una lezione di cinismo. Al San Nicola finisce 3-1 per i biancorossi, ma a rendere ancora più amara la sconfitta degli oplontini è la consapevolezza di aver avuto, in due momenti cruciali dell'incontro, l'opportunità di scrivere un risultato diverso. Riccardi sullo 0-0 e Nepi sul 2-0 sprecano due occasioni colossali, mentre i padroni di casa non fanno sconti. È tutta qui la sintesi di una domenica da dimenticare per i bianchi, tornati a giocare nel capoluogo pugliese dopo sessant'anni.

Riccardi spreca, Della Morte sblocca la gara

Il primo rimpianto del Savoia matura quando il risultato è ancora in equilibrio. Riccardi fallisce l’occasione del vantaggio a tu per tu con il portiere avversario, e lascia al Bari la possibilità di colpire per primo. I pugliesi ne approfittano al 37’, quando Della Morte, su assist di Mogos, firma l’1-0 con cui si chiude il primo tempo. Per gli oplontini, costretti a rincorrere, la partita si complica ulteriormente in avvio di ripresa.

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Il raddoppio di Darboe e l’errore di Nepi

Al 49’ Gomez serve Darboe per il 2-0. Il doppio svantaggio non priva tuttavia il Savoia della possibilità di rientrare in partita. A Nepi capita il pallone che potrebbe riaprire la contesa, ma l’attaccante, a pochi passi dal portiere, manca clamorosamente il bersaglio.

A chiudere i conti è invece Mendicino, che all’83’, su assist di Tribuzzi, sigla il 3-0. Sei minuti più tardi Scotti, entrato al 74’ insieme a Gemello, sfrutta proprio un assist di quest’ultimo per realizzare il gol della bandiera.

Il peso degli errori

Il verdetto del San Nicola è netto, ma sarebbe riduttivo leggere la prestazione del Savoia soltanto attraverso il punteggio. I bianchi hanno avuto le opportunità per mettere in difficoltà il Bari: è mancata la precisione nel momento della conclusione. La differenza tra le due squadre, negli episodi che hanno deciso la gara, è stata tutta nella qualità della finalizzazione.

Una classifica che torna a preoccupare

Il passo falso del San Nicola assume un peso specifico ancora maggiore alla luce dei risultati maturati sugli altri campi. La vittoria del Team Altamura a Giugliano e il pareggio del Cosenza a Sorrento rendono più delicata la posizione degli oplontini, che restano fermi a quota 18 punti, al sedicesimo posto, in piena zona play-out.

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La classifica resta comunque estremamente corta: appena due punti separano il Savoia dall’undicesima posizione. Un margine che non autorizza allarmismi, ma che impone di ritrovare immediatamente quella continuità di risultati che le due vittorie consecutive avevano lasciato intravedere. Il bilancio delle sconfitte (6) supera quello delle vittorie (4), a fronte di sei pareggi.

L’orgoglio della tifoseria oplontina

Resta la delusione per una trasferta attesa da decenni e vissuta con grande partecipazione dalla tifoseria di Torre Annunziata, accorsa in Puglia per sostenere i propri colori. Il Savoia dovrà ripartire dai successi contro Giugliano e Sorrento, facendo tesoro degli errori commessi al San Nicola.