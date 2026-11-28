Alla vigilia della storica trasferta al San Nicola, un messaggio di orgoglio e appartenenza rivolto ai calciatori e ai tifosi biancoscudati.

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Dopo sessant'anni il Savoia torna a giocare a Bari. Un appuntamento dal grande valore storico e simbolico per la società di Torre Annunziata, attesa domani sul terreno di gioco dello stadio San Nicola.

Alla vigilia della sfida, Nazario Matachione ha affidato ai social un lungo messaggio rivolto ai calciatori, ai tifosi e all'intera città, richiamando i valori della storia biancoscudata e invitando la squadra ad affrontare l'impegno con coraggio, umiltà e rispetto.

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Un messaggio che va oltre il risultato sportivo e sottolinea il significato di una partita destinata a rimanere nella memoria dei sostenitori del Savoia.

Il ritorno a Bari dopo sessant'anni: una giornata storica

«Dopo 60 anni, il Savoia torna a giocare a Bari. Domani i nostri calciatori scenderanno in campo al San Nicola. Per loro sarà una giornata storica. Per chi sarà sugli spalti al nostro fianco, un'emozione da ricordare».

Matachione accompagna le sue parole con una fotografia di oltre trent'anni fa, nella quale compare uno striscione con lo scudo sabaudo e l'aquila reale nera, simboli che richiamano le radici e l'identità della società torrese.

«Su quello striscione, lo scudo sabaudo e l'aquila reale nera raccontavano una storia che lega Torre Annunziata all'Italia intera. Oggi portiamo sul petto la corona e lo scudo sabaudo. Domani quella storia entra in campo con noi».

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Il rispetto per i tifosi del Bari e la loro battaglia

Nel suo intervento, Matachione dedica un passaggio significativo anche alla tifoseria biancorossa, riconoscendone la passione e il legame con la propria squadra.

«Qualcuno dice che troveremo il San Nicola vuoto. Io voglio che lo immaginiamo stracolmo. Fuori da quello stadio c'è una città intera che soffre per la sua squadra. Ci sono tifosi che portano avanti una battaglia per un principio in cui credono».

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Parole accompagnate da un messaggio di rispetto nei confronti dei sostenitori pugliesi: «Ai tifosi del Bari, alla loro scelta e alla loro fede va il nostro rispetto».

«Il Bari merita la Serie A, ma in campo ci siamo anche noi»

Matachione non nasconde le differenze tra le ambizioni delle due società. Da una parte il Bari, costruito per puntare alla promozione; dall'altra il Savoia, neopromosso e impegnato nella conquista della salvezza.

«I programmi delle due società sono diversi. Il Bari, per storia e per piazza, merita la Serie A. Ha investito per vincere il campionato e, per chi punta al primo posto, domani ha un solo risultato da raggiungere».

Il pronostico, almeno sulla carta, appare favorevole ai padroni di casa. Ma il messaggio del presidente è chiaro: il Savoia dovrà affrontare la partita senza timori reverenziali.

«Noi siamo una neopromossa e la nostra salvezza si costruisce lungo tutto il campionato. Sulla carta, il pronostico è già scritto. Domani, però, in campo ci siamo anche noi».

L'appello alla squadra: «Umiltà, rispetto e onore»

È soprattutto ai calciatori e ai sostenitori biancoscudati che Matachione rivolge l'invito più sentito.

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«In campo e sugli spalti chiedo a tutti umiltà, rispetto e onore. Giochiamocela a testa alta, fino all'ultimo pallone. Onoriamo la maglia del Savoia e facciamo sì che Torre Annunziata, al fischio finale, sia fiera di come l'abbiamo portata».

Un richiamo all'orgoglio e al senso di appartenenza, con l'obiettivo di rappresentare degnamente la città indipendentemente dal risultato finale.

«Con il cuore e con la mente, tutti a Bari»

Il messaggio si conclude con un appello all'unità della tifoseria, rivolto sia a chi seguirà la squadra sugli spalti del San Nicola sia a chi vivrà la partita da lontano.

«A chi sarà al San Nicola e a chi ci seguirà da lontano, dico la stessa cosa. Al fischio d'inizio, ovunque siate, sarete con noi. Con il cuore e con la mente, tutti a Bari».

Poi la chiusura, che racchiude il senso di appartenenza ai colori biancoscudati: «Avanti Torre Annunziata! Avanti Savoia!».

Una sfida che, nelle parole di Matachione, rappresenta molto più di una semplice partita di campionato: un'occasione per portare sul palcoscenico del San Nicola la storia, l'identità e l'orgoglio di Torre Annunziata.