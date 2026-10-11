Rassegna stampa di domenica 11 ottobre: maltempo in Campania, Trump attacca Zelensky, sport

A cura della Redazione

Domenica 11 ottobre 2026 – Rassegna stampa del mattino a cura della redazione di TorreSette.news

Campania e area vesuviana

Maltempo, prorogata l'allerta meteo in Campania

Non si esaurisce l'ondata di maltempo che ha interessato Napoli e numerosi comuni della Campania. La Protezione Civile regionale ha prorogato l'allerta per il rischio di temporali e criticità idrogeologiche anche nella giornata di domenica 11 ottobre. Resta alta l'attenzione nelle aree maggiormente esposte ad allagamenti e smottamenti, soprattutto dopo le abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Castellammare, sequestrati una pistola e 105 grammi di hashish

Controlli straordinari della Polizia di Stato a Castellammare di Stabia. Gli agenti hanno identificato 147 persone, delle quali 38 con precedenti di polizia, e controllato 71 veicoli e due esercizi commerciali. Sequestrati a carico di ignoti una pistola Smith & Wesson calibro 38, cinque cartucce e 105 grammi di hashish.

Torre Annunziata, Gratteri spiega perché demolire Palazzo Fienga

Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, intervenuto all'Istituto Marconi durante un incontro sulla legalità, ha illustrato le ragioni della scelta di demolire Palazzo Fienga, ex roccaforte del clan Gionta. Tra i motivi indicati, gli elevati costi di recupero dell'edificio, stimati in circa 40 milioni di euro, contro i 7 milioni necessari per la demolizione. L'obiettivo è realizzare un parco per bambini e restituire alla città uno spazio pubblico.

Torre del Greco, torna “Torre in Fiaba” a Villa Macrina

Secondo appuntamento oggi, domenica 11 ottobre, con la manifestazione dedicata ai bambini e alle famiglie nella storica Villa Macrina. Un'iniziativa che punta a valorizzare gli spazi culturali cittadini attraverso il mondo delle fiabe e dell'intrattenimento per i più piccoli.

Esteri

Ucraina, Trump attacca Zelensky: «Serve un nuovo presidente»

Nuova escalation diplomatica tra Washington e Kiev. Il presidente americano Donald Trump ha sostenuto che l'Ucraina dovrebbe dotarsi di una nuova leadership per favorire un accordo di pace con la Russia. Le dichiarazioni arrivano dopo l'intesa tra Stati Uniti e Mosca sul gasolio russo, che ha provocato la dura reazione di Kiev e nuove preoccupazioni in Europa.

Medio Oriente, attacco Houthi agli aeroporti sauditi: morti e feriti

Si aggrava la situazione in Medio Oriente. Secondo le prime informazioni, un attacco missilistico degli Houthi contro l'aeroporto di Riad avrebbe provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Preso di mira anche lo scalo di Dammam. L'episodio alimenta il timore di un ulteriore allargamento del conflitto nella regione.

Sport

Serie A, Napoli travolgente: Frosinone battuto 3-0 al Maradona

Il Napoli torna alla vittoria e supera nettamente il Frosinone per 3-0 nella sesta giornata di campionato. Protagonista Kevin De Bruyne, autore di una doppietta, con una rete su rigore e l'altra nel recupero. A segno anche Noa Lang. Tre punti preziosi per gli azzurri, che ritrovano fiducia dopo un periodo difficile.

Serie A, l'Inter supera il Parma e resta in vetta

Successo convincente dell'Inter, che batte il Parma per 3-0 grazie alle reti di Sucic, Çalhanoğlu su rigore e Thuram. I nerazzurri salgono a 16 punti e confermano il primato in classifica. Vittoria anche per il Genoa, che supera la Fiorentina 2-1.

Serie A, oggi Como-Roma e Cagliari-Juventus

Prosegue oggi la sesta giornata del massimo campionato. Alle 12.30 Como-Roma, mentre alle 15 si giocano Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 Sassuolo-Milan, con chiusura alle 20.45 affidata a Cagliari-Juventus.

Serie C, Savoia e Casertana conquistano i tre punti Sabato positivo per il Savoia, che ha superato l'Inter Under 23 per 2-1 allo stadio Giraud grazie alle reti di Meola e Scotti. Per gli ospiti è andato a segno Bovo. Vittoria anche per la Casertana, che ha battuto il Monopoli 3-1 in rimonta, mentre il Giugliano è uscito sconfitto per 2-0 dalla trasferta contro il Bari. Oggi in campo Salernitana, Scafatese e Sorrento. Serie D, la Turris ospita il Manfredonia: i corallini cercano punti al Liguori Settima giornata del girone H: la formazione di Torre del Greco torna davanti ai propri tifosi La Turris torna in campo oggi, domenica 11 ottobre, allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, dove affronterà il Manfredonia nella settima giornata del campionato di Serie D, girone H. La gara, in programma alle ore 16, rappresenta un nuovo appuntamento per i corallini, impegnati a conquistare punti preziosi davanti al pubblico di casa.

Formula 1, GP di Singapore: Verstappen in pole, Ferrari in seconda e terza posizione

Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio di Singapore, in programma oggi, domenica 11 ottobre, alle 14 ora italiana, sul circuito cittadino di Marina Bay.

Il pilota della Red Bull ha preceduto le due Ferrari di Charles Leclerc, secondo a soli 54 millesimi, e Lewis Hamilton, terzo. Quarta posizione per l'italiano Kimi Antonelli su Mercedes.