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I truffatori affinano le proprie tecniche e trovano nuovi sistemi per rendere sempre più credibili i loro inganni. L'ultima frontiera delle truffe del finto carabiniere passa attraverso WhatsApp, con videochiamate effettuate da utenze che mostrano come immagine del profilo la fotografia di un vero militare in uniforme.

Una strategia studiata per conquistare la fiducia delle vittime, facendo apparire autentico il contatto con le forze dell'ordine.

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È quanto accaduto a Mugnano di Napoli, dove un tentativo di truffa ai danni di un uomo di 59 anni e della figlia 21enne è stato sventato grazie alla prontezza del padre, che ha contattato il 112 prima che i malviventi riuscissero a portare a termine il raggiro.

Dal numero dei Carabinieri alla foto su WhatsApp: come cambiano le truffe

Negli ultimi anni i truffatori hanno progressivamente perfezionato le tecniche utilizzate per ingannare le vittime.

Dai falsi nipoti, avvocati e tecnici si è passati ai sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine, capaci di sfruttare strumenti tecnologici sempre più sofisticati.

Tra questi figura il caller ID spoofing, una tecnica che permette di falsificare il numero visualizzato sul telefono di chi riceve la chiamata. In questo modo, sul display può comparire persino il numero autentico di una Stazione dei Carabinieri, inducendo la vittima a credere di parlare realmente con un militare.

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In alcuni casi i malviventi arrivano a utilizzare nome, cognome e grado del comandante locale, rendendo ancora più convincente la messinscena.

L'ultima evoluzione consiste nell'utilizzo di WhatsApp e di fotografie autentiche di carabinieri in uniforme, recuperate da siti internet e utilizzate come immagini del profilo.

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La telefonata al 59enne: «La targa della sua auto coinvolta in alcune rapine»

Il tentativo di truffa scoperto a Mugnano di Napoli comincia con una telefonata sull'utenza fissa di un uomo di 59 anni.

Dall'altra parte della cornetta, un sedicente carabiniere racconta che la targa della sua automobile sarebbe emersa durante le indagini su alcune rapine.

Per chiarire la propria posizione, l'uomo viene invitato a raggiungere il Comando dei Carabinieri.

Una comunicazione costruita per provocare preoccupazione e disorientamento, spingendo la vittima ad allontanarsi dall'abitazione.

Durante la conversazione, il truffatore riesce inoltre a ottenere il numero di cellulare della figlia 21enne.

È a questo punto che scatta la seconda fase del piano.

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La videochiamata alla figlia: «Ci mostri i gioielli e la cassaforte»

Mentre il padre è fuori casa, la giovane riceve una videochiamata su WhatsApp.

L'interlocutore si presenta come un carabiniere, ma tiene disattivata la videocamera. Sul profilo compare invece la fotografia di un militare in uniforme, utilizzata per rendere credibile la falsa identità.

Il sedicente appartenente all'Arma chiede alla ragazza di mostrare i gioielli custoditi nell'abitazione, sostenendo che sia necessario confrontarli con quelli sottratti durante alcune rapine.

La richiesta si estende poi alla cassaforte di casa, che la giovane viene invitata a mostrare attraverso il telefono.

L'obiettivo dei malviventi è evidentemente quello di individuare gli oggetti di valore presenti nell'abitazione, sfruttando la falsa autorità del loro interlocutore.

Il padre chiama il 112 e scopre l'inganno

Il piano viene però interrotto grazie alla prontezza del 59enne.

Una volta uscito di casa, l'uomo decide di telefonare al 112 per verificare quanto gli è stato raccontato.

Scopre così che non esiste alcuna convocazione e che la vicenda delle rapine è soltanto una messinscena organizzata per truffarlo.

Il padre torna immediatamente nell'abitazione, dove trova la figlia ancora impegnata nella videochiamata con il falso carabiniere.

L'uomo interrompe il contatto, impedendo ai malviventi di proseguire il raggiro.

La truffa viene così sventata e la denuncia viene presentata ai Carabinieri della Stazione di Mugnano di Napoli.

L'invito dei Carabinieri: verificare sempre le richieste sospette

L'episodio dimostra come i truffatori cerchino di sfruttare non soltanto la tecnologia, ma anche la fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni.

Una fotografia in uniforme, un numero apparentemente autentico o la conoscenza del nome di un comandante non garantiscono che chi chiama sia realmente un carabiniere.

In presenza di richieste sospette, soprattutto quando riguardano denaro, gioielli o altri beni di valore, è fondamentale interrompere la conversazione e contattare direttamente il 112.

È proprio questa precauzione che, nel caso di Mugnano, ha permesso di evitare che l'inganno andasse a segno.