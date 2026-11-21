La donna aveva attribuito le ferite a un incidente domestico. Il marito era già stato arrestato nel 2024 per fatti analoghi.

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«È stato un incidente, sono caduta mentre facevo le pulizie». È la spiegazione fornita da una donna ai soccorritori del 118 intervenuti nella sua abitazione a Monteruscello, quartiere di Pozzuoli. Ma dietro quelle ferite, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, si nascondeva l'ennesimo episodio di violenza domestica.

A picchiarla sarebbe stato il marito, un uomo di 54 anni, che non si sarebbe fermato neppure davanti all'arrivo dell'ambulanza, aggredendo anche i componenti dell'equipaggio intervenuti per prestare soccorso.

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L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione e trasferito in carcere, in attesa di giudizio.

Trent'anni di violenze e denunce

L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, quando il personale sanitario è stato chiamato a intervenire nell'abitazione della coppia.

La donna presentava ferite alla testa e al volto. Inizialmente avrebbe cercato di giustificarle raccontando di una caduta accidentale durante le pulizie domestiche. All'arrivo dei Carabinieri, però, è emersa una realtà ben diversa.

La vittima ha raccontato ai militari di subire violenze dal marito da circa trent'anni. Una lunga storia di maltrattamenti, già segnata da numerose denunce. L'uomo, secondo quanto riferito dai Carabinieri, era stato arrestato nel 2024 per fatti analoghi, ma gli episodi di violenza sarebbero proseguiti.

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Aggrediti anche i sanitari dell'ambulanza

Il 54enne, che aveva compiuto gli anni soltanto pochi giorni prima, avrebbe rivolto la propria aggressività anche contro i soccorritori giunti nell'abitazione.

Nel quadro ricostruito dagli investigatori emergono inoltre abuso di alcolici e gelosia, elementi già presenti nelle precedenti vicende giudiziarie della coppia.

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I Carabinieri hanno quindi proceduto all'arresto dell'uomo, ora detenuto in carcere in attesa di giudizio.

La moglie è stata assistita dal personale sanitario. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in 22 giorni.

La violenza nascosta dietro un presunto incidente

La vicenda riporta l'attenzione su un fenomeno ricorrente nei casi di violenza domestica: il tentativo delle vittime di nascondere le aggressioni, attribuendo le ferite a incidenti domestici.

Dietro spiegazioni come una caduta dalle scale o uno scivolone possono celarsi paura, intimidazioni e anni di sopraffazione.

Un episodio che assume un significato ancora più forte alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in programma il 25 novembre.

Per chiedere aiuto è disponibile il 1522, numero nazionale antiviolenza e antistalking, gratuito e attivo 24 ore su 24. In caso di pericolo immediato è possibile contattare il 112.

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