TorreSette torresette.news
Angri, omicidio di Assunta Abbruzzese: arrestato il figlio 28enne
Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, proseguono con l’interrogatorio del giovane e gli approfondimenti sul caso
Proseguono le indagini sul femminicidio di Assunta Abbruzzese, la donna di 50 anni trovata morta, lo scorso lunedì, nella propria abitazione ad Angri, in provincia di Salerno.
Il figlio della vittima, 28enne, è stato rintracciato e sottoposto a fermo per omicidio aggravato.
Le indagini e la fuga del 28enne
Le indagini dei carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinate dalla Procura della Repubblica, si erano concentrate fin dalle prime battute sul 28enne. L'uomo, infatti, si era reso irreperibile nelle ore immediatamente successive all'omicidio, ed è stato successivamente rintracciato dai militari in un bed and breakfast nei pressi della stazione ferroviaria di Napoli, dove aveva trovato alloggio.
Le dichiarazioni del figlio: il 28enne ammette le proprie responsabilità
Nel corso del successivo trasferimento in caserma, ha reso spontanee dichiarazioni, ammettendo il proprio coinvolgimento nell’omicidio. La Procura di Nocera Inferiore ha, pertanto, provveduto ad iscriverlo nel registro degli indagati, emettendo il decreto di fermo.
Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi, compreso l'interrogatorio del fermato da parte del sostituto procuratore che coordina le indagini. Il provvedimento cautelare dovrà, poi, essere sottoposto a convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/ultima-ora-campania/2026/11/19/angri-omicidio-di-assunta-abbruzzese-arrestato-il-figlio-28enne
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.