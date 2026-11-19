Pubblicità

Proseguono le indagini sul femminicidio di Assunta Abbruzzese, la donna di 50 anni trovata morta, lo scorso lunedì, nella propria abitazione ad Angri, in provincia di Salerno.

Il figlio della vittima, 28enne, è stato rintracciato e sottoposto a fermo per omicidio aggravato.

Pubblicità

Pubblicità

Le indagini e la fuga del 28enne

Le indagini dei carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinate dalla Procura della Repubblica, si erano concentrate fin dalle prime battute sul 28enne. L'uomo, infatti, si era reso irreperibile nelle ore immediatamente successive all'omicidio, ed è stato successivamente rintracciato dai militari in un bed and breakfast nei pressi della stazione ferroviaria di Napoli, dove aveva trovato alloggio.

Le dichiarazioni del figlio: il 28enne ammette le proprie responsabilità

Nel corso del successivo trasferimento in caserma, ha reso spontanee dichiarazioni, ammettendo il proprio coinvolgimento nell’omicidio. La Procura di Nocera Inferiore ha, pertanto, provveduto ad iscriverlo nel registro degli indagati, emettendo il decreto di fermo.

Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi, compreso l'interrogatorio del fermato da parte del sostituto procuratore che coordina le indagini. Il provvedimento cautelare dovrà, poi, essere sottoposto a convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.