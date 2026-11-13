Salerno, brucia l'auto di un calciatore: la Salernitana condanna il gesto

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Un'auto in uso a un calciatore della Salernitana è stata distrutta dalle fiamme a Salerno. L'incendio è avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 novembre. La Polizia indaga, mentre la società condanna l'accaduto in un clima di contestazione alla squadra.

L'incendio nella zona di Parco Arbostella

L'episodio si è verificato nella zona di Parco Arbostella, in viale Verdi, dove la vettura utilizzata dal calciatore era parcheggiata.

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Le fiamme hanno richiamato l'attenzione dei residenti. Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato, impegnati a ricostruire la dinamica dell'accaduto e a individuare eventuali responsabilità.

Resta da chiarire l'origine dell'incendio e, soprattutto, se si sia trattato di un gesto doloso riconducibile al clima di tensione che circonda la squadra. Al momento, non risultano accertati né gli autori né il movente.

La dura condanna della Salernitana: «I violenti vanno isolati»

Attraverso un comunicato ufficiale, l'U.S. Salernitana 1919 ha espresso solidarietà ai propri tesserati, condannando gli episodi degli ultimi giorni, culminati nell'incendio della vettura.

La società ha ribadito la propria fiducia nelle autorità competenti, auspicando che i responsabili vengano individuati rapidamente.

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Particolarmente significativo l'appello rivolto all'intero ambiente granata: «I violenti vanno isolati e allontanati senza esitazioni».

Il club ha inoltre sottolineato che non può esserci alcuna ambiguità tra chi sostiene la squadra con passione e chi sceglie la strada dell'intimidazione. Un richiamo ai valori del rispetto e della lealtà sportiva, accompagnato dalla richiesta di garantire serenità ai calciatori.

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Clima teso alla vigilia della sfida contro il Catania

L'incendio arriva in una fase complicata della stagione della Salernitana. I risultati negativi hanno alimentato il malcontento della tifoseria, con contestazioni e striscioni di protesta nei confronti della squadra.

Nei giorni scorsi anche il direttore sportivo Daniele Faggiano aveva richiamato l'attenzione sulla necessità di abbassare i toni e proteggere i giocatori dalle pressioni eccessive.

Il prossimo impegno dei granata è in programma domenica 15 novembre, alle 14.30, allo stadio Arechi contro il Catania, in una partita che si disputerà inevitabilmente in un'atmosfera particolarmente delicata.

La priorità, adesso, è fare chiarezza sull'accaduto e restituire tranquillità alla squadra, ribadendo che la contestazione sportiva non può mai trasformarsi in minaccia o violenza.