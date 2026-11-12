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Afragola, bomba carta esplode davanti a un autonoleggio: indagano i Carabinieri

Redazione Afragola · 2 min di lettura
Afragola, bomba carta esplode davanti a un autonoleggio: indagano i Carabinieri

Ignoti fanno esplodere un ordigno davanti al cancello di un'attività commerciale e fuggono. Accertamenti per chiarire il movente.

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Paura nella notte ad Afragola, dove una bomba carta è esplosa davanti all'ingresso di un autonoleggio situato in via Giovanni Verga, al civico 33.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casoria, allertati in seguito alla deflagrazione.

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L'esplosione davanti al cancello dell'attività commerciale

Secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, ignoti avrebbero collocato e fatto esplodere l'ordigno davanti al cancello pedonale dell'autonoleggio, per poi allontanarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Fortunatamente non si registrano feriti. Non sono stati forniti, al momento, ulteriori dettagli sull'entità degli eventuali danni provocati dall'esplosione.

Indagini in corso per identificare i responsabili

I militari dell'Arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e risalire all'identità degli autori.

Restano da chiarire anche le motivazioni del gesto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi investigativa, ma non sono emersi elementi ufficiali che consentano di attribuire all'episodio una precisa matrice.

Le indagini sono tuttora in corso.

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