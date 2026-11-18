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Lavoratori extra comunitari costretti a turni massacranti, sette giorni su sette, dalle 7 del mattino fino a oltre le 22, senza riposi settimanali e con retribuzioni non conformi ai contratti collettivi. È il quadro emerso da un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola, che ha portato al sequestro preventivo di quattro aziende operanti nel settore tessile e dell'abbigliamento.

Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, è stato eseguito il 17 novembre 2026 dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Ottaviano. Nell'inchiesta risulterebbero tre società italiane attive nel commercio all'ingrosso di abbigliamento e una quarta azienda, intestata a un cittadino extracomunitario, specializzata nella confezione in serie di capi di vestiario.

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Gli amministratori delle quattro società risultano indagati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, reato previsto dall'articolo 603 bis del codice penale, comunemente conosciuto come caporalato.

Turni di oltre 15 ore e nessun giorno di riposo

Secondo l'ipotesi accusatoria, le società italiane, in concorso con il titolare straniero, avrebbero impiegato nell'opificio tessile numerosi lavoratori extracomunitari, tra i dieci e i sedici, alcuni dei quali privi di permesso di soggiorno. Gli operai sarebbero stati sottoposti a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno. Infatti, le indagini hanno ricostruito un quadro lavorativo particolarmente gravoso: attività produttiva tutti i giorni della settimana, compresi festivi e domeniche, con inizio intorno alle 7 e conclusione anche dopo le 22. La pausa pranzo, secondo quanto accertato dagli investigatori, veniva invece consumata direttamente presso le postazioni di lavoro.

A queste condizioni negative si aggiungerebbero ripetute violazioni delle disposizioni contrattuali in materia di retribuzione, con compensi inferiori o diversi da quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Macchinari senza protezioni e locali in condizioni precarie

L'inchiesta ha fatto emergere, inoltre, un quadro preoccupante anche sul fronte della sicurezza. Infatti, durante gli accertamenti, condotti dai finanzieri con il successivo intervento dei funzionari dell'ASL Napoli 3 Sud, è stato verificato che macchine da cucire e altre attrezzature versavano in cattive condizioni di manutenzione ed erano state alterate. In particolare, per accelerare i ritmi produttivi, sarebbero stati rimossi alcuni dispositivi di protezione collocati vicino agli aghi. Anche le macchine tagliatrici e punzonatrici risultavano, inoltre, prive di sistemi protettivi.

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Persino le protezioni di sicurezza e i dispositivi antiscivolo delle pedaliere risultano rimossi, con conseguenti rischi per l'incolumità dei lavoratori. A peggiorare il già tragico ambiente lavorativo ci sono, infine, le condizioni igienico-sanitarie precarie.

Otto telecamere per controllare costantemente gli operai

Un ulteriore elemento, emerso durante le verifiche, riguarda il sistema di videosorveglianza installato all'interno dello stabilimento. Infatti gli investigatori hanno individuato otto telecamere attive e funzionanti, posizionate in corrispondenza delle postazioni di lavoro, che avrebbero consentito un controllo costante del personale.

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Secondo la Procura, gli elementi raccolti delineerebbero, dunque, un modello organizzativo finalizzato alla sistematica riduzione dei costi di produzione e alla massimizzazione dei profitti attraverso lo sfruttamento di lavoratori in condizioni di bisogno e l'elusione delle tutele previste dalla normativa sul lavoro.

Sequestrati quattro complessi aziendali, macchinari e prodotti

Al termine delle operazioni, a cui hanno preso parte anche i Carabinieri, l'Ispettorato del Lavoro di Napoli, l'ASL Napoli 3 Sud e i mediatori culturali dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro preventivo quattro complessi aziendali, comprensivi di macchinari per la produzione, bobine di tessuto, prodotti finiti e semilavorati e automezzi.

Il provvedimento è stato adottato in relazione a quanto previsto dall'articolo 603 bis.2 del codice penale, che prevede la confisca obbligatoria dei beni collegati al reato in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti. Inoltre sono stati sequestrati anche dispositivi telefonici e informatici, che saranno successivamente analizzati per approfondire gli accertamenti e acquisire ulteriori elementi di prova.