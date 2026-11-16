Dramma nel Salernitano, donna trovata morta nel letto di casa: indagini in corso

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Drammatico ritrovamento ad Angri, dove una donna è stata trovata senza vita nel letto della propria abitazione situata in via Monte Taccaro. Sul corpo sarebbero state riscontrate ferite in più punti del viso e del corpo. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche quella dell’omicidio, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali.

Il ritrovamento nell’abitazione

Secondo le prime informazioni, ancora da verificare, il decesso potrebbe risalire a uno o due giorni prima del ritrovamento. A fare la scoperta sarebbero stati i primi soccorritori intervenuti nell’appartamento. Sul posto sono arrivati i sanitari e i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso.

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Le indagini della Procura di Nocera

Sulla vicenda indaga la Procura di Nocera, che avrebbe avviato gli approfondimenti per chiarire le cause della morte, la natura delle ferite e l’eventuale coinvolgimento di altre persone. L’ipotesi di una morte violenta resta dunque al vaglio degli investigatori, in attesa degli accertamenti medico-legali.