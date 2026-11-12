Giovedì 12 novembre
Torresette
TorreSette AI
  • yma-mascetta
  • yma-mascette1

TorreSette torresette.news

  1. Home
  2. Ultima ora Campania

Maltempo, allerta gialla in Campania: previsti venti forti e allagamenti

Redazione 2 min di lettura
Maltempo, allerta gialla in Campania: previsti venti forti e allagamenti

Campania, scatta l’allerta meteo gialla dalle 15 di oggi per 24 ore. Previsto anche un rischio idrogeologico localizzato, con possibili allagamenti, esondazioni e frane.

Pubblicità

Allerta meteo gialla su tutta la Campania dalle ore 15:00 di oggi e per le successive 24 ore.

L’avviso della Protezione civile regionale evidenzia forti raffiche di venti sud-occidentali. Sono previste, inoltre, potenti mareggiate ed intensi temporali lungo le coste esposte.

Pubblicità
Pubblicità

Si richiama l’attenzione su un rischio idrogeologico localizzato, con fenomeni di impatto al suolo. Ipotizzati, infatti, allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, inondazioni stradali, ruscellamenti, caduta di massi e frane, causa l’instabilità dei suoli.

Le autorità competenti sono chiamate ad attivare i rispettivi centri operativi comunali, rispettando le direttive di sicurezza previste dalla Protezione civile.

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo

Vedi prima le notizie che ti interessano

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Pubblicità

© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/ultima-ora-campania/2026/11/12/maltempo-allerta-gialla-in-campania-previsti-venti-forti-e-allagamenti

Commenti

Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.