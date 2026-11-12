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Maltempo, allerta gialla in Campania: previsti venti forti e allagamenti
Campania, scatta l’allerta meteo gialla dalle 15 di oggi per 24 ore. Previsto anche un rischio idrogeologico localizzato, con possibili allagamenti, esondazioni e frane.
Allerta meteo gialla su tutta la Campania dalle ore 15:00 di oggi e per le successive 24 ore.
L’avviso della Protezione civile regionale evidenzia forti raffiche di venti sud-occidentali. Sono previste, inoltre, potenti mareggiate ed intensi temporali lungo le coste esposte.
Si richiama l’attenzione su un rischio idrogeologico localizzato, con fenomeni di impatto al suolo. Ipotizzati, infatti, allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, inondazioni stradali, ruscellamenti, caduta di massi e frane, causa l’instabilità dei suoli.
Le autorità competenti sono chiamate ad attivare i rispettivi centri operativi comunali, rispettando le direttive di sicurezza previste dalla Protezione civile.
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