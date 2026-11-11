Giugliano in Campania, bisca clandestina camuffata da sala per feste

Pubblicità

Una sala per feste, che si sponsorizzava anche sui social, di notte si trasformava in una bisca clandestina.

Il locale,che si trova a Giugliano in Campania, si proponeva alla popolazione della città come una sala per feste, dove era possibile organizzare anche feste di compleanno per bambini. Anche sui social si pubblicizzava come tale.

Pubblicità

Pubblicità

Di notte, però, era tutt’altro, ovvero una bisca clandestina, con tanto di sistema di video-sorveglianza a circuito chiuso.

I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, nello specifico, della sezione radiomobile, hanno osservato durante il corso delle indagini il via vai di persone. Ad attirare l’attenzione, inoltre, c’erano molti volti già noti alle forze dell’ordine.

Quando è scattato il blitz, gli agenti si sono trovati davanti a diversi tavoli da gioco, con carte da gioco, fiches e ingenti somme di denaro contante. Sono state trovate 17 persone, tutte sedute a giocare.

L’attività è stata sospesa e sono in corso accertamenti per chiarire le responsabilità di clienti e gestori.