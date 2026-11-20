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Dalle dichiarazioni d’amore alle minacce di morte, fino alla comparsa nei pressi dell’abitazione della moglie. È la vicenda che ha portato all’arresto di un 44enne da parte dei carabinieri della stazione di Pozzuoli. L’uomo è accusato di atti persecutori nei confronti della consorte, una donna di 46 anni.

La gelosia e l’aggressione sul posto di lavoro

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri attraverso il racconto della donna, le condotte persecutorie sarebbero andate avanti per mesi. La coppia aveva vissuto in Emilia-Romagna con la famiglia, prima che la 46enne si trasferisse in provincia di Napoli. La distanza, tuttavia, non avrebbe interrotto le intimidazioni.

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La gelosia dell’uomo si sarebbe manifestata anche sul luogo di lavoro della moglie, impiegata nelle pulizie di un albergo. In un episodio, il 44enne l’avrebbe raggiunta e schiaffeggiata perché non aveva risposto a una telefonata.

Le minacce su WhatsApp e l’intervento dei carabinieri

Dopo il trasferimento della donna in Campania, sarebbero proseguite le telefonate e i messaggi minatori, anche attraverso WhatsApp. Le intimidazioni più recenti avrebbero assunto toni particolarmente gravi: «Ti uccido, sei una morta che cammina». L’uomo avrebbe inoltre annunciato l’intenzione di raggiungerla.

La 46enne si è quindi rivolta ai carabinieri di Pozzuoli, raccontando quanto accaduto e mostrando gli elementi utili alla ricostruzione degli ultimi episodi. I militari sono intervenuti e hanno individuato il marito a poca distanza dall’abitazione della donna.

Per il 44enne è scattato l’arresto in flagranza differita per l’ipotesi di atti persecutori. L’uomo è stato condotto in carcere, in attesa delle successive decisioni dell’autorità giudiziaria.