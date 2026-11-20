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Pozzuoli, minaccia di morte la moglie e si presenta sotto casa: arrestato 44enne
Dopo mesi di gelosia ossessiva, aggressioni e messaggi intimidatori, una 46enne trova il coraggio di rivolgersi ai Carabinieri
Dalle dichiarazioni d’amore alle minacce di morte, fino alla comparsa nei pressi dell’abitazione della moglie. È la vicenda che ha portato all’arresto di un 44enne da parte dei carabinieri della stazione di Pozzuoli. L’uomo è accusato di atti persecutori nei confronti della consorte, una donna di 46 anni.
La gelosia e l’aggressione sul posto di lavoro
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri attraverso il racconto della donna, le condotte persecutorie sarebbero andate avanti per mesi. La coppia aveva vissuto in Emilia-Romagna con la famiglia, prima che la 46enne si trasferisse in provincia di Napoli. La distanza, tuttavia, non avrebbe interrotto le intimidazioni.
La gelosia dell’uomo si sarebbe manifestata anche sul luogo di lavoro della moglie, impiegata nelle pulizie di un albergo. In un episodio, il 44enne l’avrebbe raggiunta e schiaffeggiata perché non aveva risposto a una telefonata.
Le minacce su WhatsApp e l’intervento dei carabinieri
Dopo il trasferimento della donna in Campania, sarebbero proseguite le telefonate e i messaggi minatori, anche attraverso WhatsApp. Le intimidazioni più recenti avrebbero assunto toni particolarmente gravi: «Ti uccido, sei una morta che cammina». L’uomo avrebbe inoltre annunciato l’intenzione di raggiungerla.
La 46enne si è quindi rivolta ai carabinieri di Pozzuoli, raccontando quanto accaduto e mostrando gli elementi utili alla ricostruzione degli ultimi episodi. I militari sono intervenuti e hanno individuato il marito a poca distanza dall’abitazione della donna.
Per il 44enne è scattato l’arresto in flagranza differita per l’ipotesi di atti persecutori. L’uomo è stato condotto in carcere, in attesa delle successive decisioni dell’autorità giudiziaria.
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