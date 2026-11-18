Le indagini della Procura di Torre Annunziata fanno emergere presunte irregolarità nella gestione dei rifiuti e delle acque reflue

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Sequestro preventivo d’urgenza per un’azienda che si occupa di stoccaggio, selezione e cernita di rifiuti pericolosi e non pericolosi a Striano. Il provvedimento è stato eseguito il 16 novembre dalla Squadra USES della Polizia Metropolitana di Napoli, nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata sull’inquinamento del fiume Sarno e dei suoi affluenti.

La società interessata è la A.F.M. s.r.l., con sede nella località Saudone. Nel comunicato della Procura si fa riferimento ai reati previsti dagli articoli 137 e 29-quattuordecies del decreto legislativo 152/2006, il Testo unico ambientale.

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Le irregolarità emerse dal sopralluogo

Secondo quanto riferito dalla Procura, durante il sopralluogo svolto insieme ai tecnici dell’ARPAC sarebbe emersa una gestione dei rifiuti difforme da quanto previsto dal titolo abilitativo, pur essendo l’azienda formalmente autorizzata con A.I.A., Autorizzazione integrata ambientale.

Gli investigatori avrebbero inoltre accertato lo scarico di acque industriali nella pubblica fognatura senza il prescritto e obbligatorio pretrattamento previsto dall’autorizzazione.

I reflui e lo scarico nella rete fognaria

In particolare, il comunicato descrive reflui industriali provenienti dalle acque di lavaggio del piazzale, ritenute fortemente contaminate da sostanze pericolose, tra cui batterie di accumulo, oli esausti e idrocarburi presenti nell’area aziendale.

Tali reflui, secondo gli accertamenti, confluivano in una griglia interrata vicino all’ingresso dell’azienda e, senza autorizzazione e bypassando il sistema di depurazione previsto, venivano scaricati nella rete fognaria pubblica e quindi nel fiume Sarno.

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La Procura precisa che il sequestro si è reso necessario per evitare la prosecuzione dei reati ipotizzati e l’aggravamento delle relative conseguenze.

Le indagini sull’inquinamento del Sarno

L’intervento rientra in una più ampia attività investigativa, tuttora in corso, condotta dalla Polizia Metropolitana di Napoli e da altre forze di polizia, con il supporto tecnico dell’ARPAC e sotto il coordinamento della Procura di Torre Annunziata.

L’obiettivo è accertare e rimuovere le cause di inquinamento del fiume Sarno e dei suoi tributari e individuare le aziende situate nel bacino idrografico del corso d’acqua. L’attività dà attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto il 17 dicembre 2025 dalle Procure di Avellino, Nocera Inferiore e Torre Annunziata, dalle Procure generali delle Corti d’Appello di Napoli e Salerno, dall’ARPAC e dagli organi di polizia giudiziaria competenti in materia ambientale.