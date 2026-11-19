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Violenta aggressione all'interno di un casolare abbandonato a Scafati. I carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, insieme ai militari della Tenenza di Scafati, hanno eseguito nella mattinata di oggi, 19 novembre, un decreto di fermo nei confronti di un uomo accusato di tentato omicidio.

La violenta lite e l’aggressione

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti risalirebbero alla notte del 17 novembre, quando, all’interno di un casolare abbandonato nel territorio di Scafati, sarebbe scoppiata una violenta lite. Nel corso dell’alterco, l’uomo avrebbe aggredito la vittima, colpendola più volte con una bottiglia di vetro e causandole gravissime ferite al volto e in diverse parti del corpo.

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L’indagato ammette la colluttazione, ma la sua versione non convince gli inquirenti

Durante il colloquio con il Pubblico Ministero al termine degli accertamenti investigativi, l’indagato avrebbe ammesso di aver avuto una colluttazione con la vittima, fornendo tuttavia una ricostruzione dell’accaduto che, secondo gli inquirenti, non troverebbe riscontro negli elementi emersi dalle indagini, e risulterebbe in contrasto con la gravità delle lesioni riportate dalla vittima.

Come sottolineato dal Procuratore della Repubblica Luigi Alberto Cannavale, il provvedimento sarà ora sottoposto all’esame del Giudice per le Indagini Preliminari, chiamato a pronunciarsi sulla sua eventuale convalida.