TorreSette torresette.news
Tragedia nel Salernitano, scooter si scontra con un'auto: morto un 18enne, grave un coetaneo
I due ragazzi viaggiavano sullo stesso scooter quando si sono scontrati con un'automobile. Illesi i quattro occupanti della vettura.
Tragico incidente stradale nella notte nel Salernitano. Un ragazzo di 18 anni, residente a Castel San Giorgio, ha perso la vita in seguito a un violento scontro tra lo scooter sul quale viaggiava e un'automobile proveniente dalla direzione opposta.
Nell'impatto è rimasto gravemente ferito un altro 18enne, anche lui originario di Castel San Giorgio, che si trovava a bordo dello stesso scooter.
Lo scontro e i soccorsi: inutili i tentativi di salvare il giovane
La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter con a bordo i due ragazzi si sarebbe scontrato con un'auto che procedeva nel senso opposto di marcia.
L'impatto è stato particolarmente violento. Immediato l'intervento dei soccorritori, ma per uno dei due giovani non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate nello scontro si sono rivelate fatali.
L'altro ragazzo, anch'egli 18enne, è stato trasportato all'ospedale di Mercato San Severino, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. I medici si sono riservati la prognosi.
Illesi gli occupanti dell'auto, indagano i Carabinieri
A bordo dell'automobile coinvolta nell'incidente viaggiavano quattro persone: una donna di 50 anni e tre giovani, rimasti tutti illesi.Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino.
I militari hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e chiarire le cause dell'incidente.
La tragedia ha colpito la comunità di Castel San Giorgio, dove risiedevano entrambi i ragazzi coinvolti.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/ultima-ora-campania/2026/11/21/tragedia-nel-salernitano-scooter-si-scontra-con-unauto-morto-un-18enne-grave-un-coetaneo
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.