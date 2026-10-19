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Acerra, auto distrutta da un incendio nella notte: non si esclude il dolo
Una Smart in uso a una 41enne è stata completamente avvolta dalle fiamme in corso Italia
Un'auto è stata completamente distrutta da un incendio nella notte ad Acerra. L'episodio si è verificato in corso Italia, all'altezza del civico 84, dove sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione.
A prendere fuoco è stata una Smart in uso a una donna di 41 anni del posto. Le fiamme hanno avvolto la vettura, distruggendola completamente. Fortunatamente non si registrano feriti.
Sono in corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare le cause dell'incendio. Non si esclude l'ipotesi dolosa, anche se al momento non sono emersi elementi definitivi sulla matrice del rogo.
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