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Acerra, auto distrutta da un incendio nella notte: non si esclude il dolo

Redazione Acerra · · 2 min di lettura
Acerra, auto distrutta da un incendio nella notte: non si esclude il dolo

Una Smart in uso a una 41enne è stata completamente avvolta dalle fiamme in corso Italia

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Un'auto è stata completamente distrutta da un incendio nella notte ad Acerra. L'episodio si è verificato in corso Italia, all'altezza del civico 84, dove sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione.

A prendere fuoco è stata una Smart in uso a una donna di 41 anni del posto. Le fiamme hanno avvolto la vettura, distruggendola completamente. Fortunatamente non si registrano feriti.

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Sono in corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare le cause dell'incendio. Non si esclude l'ipotesi dolosa, anche se al momento non sono emersi elementi definitivi sulla matrice del rogo.

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