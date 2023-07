A cura della Redazione

Attimi di paura a Villasimius, in Sardegna. Uno squalo è stato avvistato ieri in riva a Costa Rei, nel comune di Muravera, nella costa sud-orientale della Sardegna.

Si tratta di una verdesca di circa due metri, una specie di squalo della famiglia dei pescecani mediterranei: un animale ritenuto dagli esperti non pericoloso, quasi del tutto innocua per l’uomo, non aggressivo e che raramente attaccherebbe i bagnanti, che si fa spesso vedere in riva dove va a caccia di pesci.

La maggior parte dei bagnanti è rimasta incuriosita dall’incontro e non spaventata, come è giusto che fosse. Lo squalo si trovava infatti “a casa sua” e vista la tipologia dello stesso non c’era alcun motivo di preoccuparsi. Numerosi i video che hanno ripreso la scena, presto diventati virali sui social.