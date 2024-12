E’ accaduto nell’hinterland di Cagliari, in località Mela Murgia a Quartucciu. Due giovani di 27 e 28 anni sono stati trovati privi di vita la notte scorsa dai carabinieri. Giacomo e Matthias, questi i loro nomi, erano usciti per una battuta di caccia. Non avendo fatto rientro in casa, nella tarda serata di ieri i familiari dei giovani hanno lanciato l’allarme.

Avviate subito le ricerche da parte dei Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, di concerto con i Vigili del Fuoco ed il Corpo Forestale Regionale, i giovani sono stati ritrovati, in località Santu Lianu, attraverso la localizzazione dei cellulari.

Secondo le prime ipotesi investigative, si tratterebbe di una vera e propria tragedia: uno dei giovani avrebbe esploso un colpo di fucile che, si presume accidentalmente, ha colpito l’amico alla nuca, uccidendolo. Preso dalla disperazione, si sarebbe poi tolto la vita, utilizzando proprio il suo fucile da caccia.

I rilievi tecnici e le indagini, ovviamente, proseguono per scoprire l'esatta dinamica dell'accaduto.