Tre realtà lavorative diverse, tre situazioni differenti, una comune triste lettura: tre persone che, nel mentre lavoravano, hanno perso la vita e non torneranno tra gli affetti dei loro cari. Altre stragi sul lavoro!

Nel porto di Genova Prà, un uomo di 56 anni, nel mentre controllava il sistema di aggancio del rimorchio dell’autoarticolato, a seguito di un urto con un altro automezzo, è stato schiacciato ed è morto sul colpo. Il collega, che era alla guida dell’automezzo, durante l’urto è sbalzato fuori dal veicolo: portato al pronto soccorso, pur se con trauma cranico, sarebbe fuori pericolo di vita. Intervenuti sul posto gli inquirenti, sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica degli accadimenti.

Ad Elmas, nel Cagliaritano, due meccanici sono stati coinvolti in un incidente nel mentre si trovavano ad effettuare una riparazione sotto un mezzo pesante. Uno dei due, un uomo di 57 anni, ha perso la vita e l’altro, un uomo di 27 anni, ha riportato ferite e sarebbe fuori pericolo di vita. Anche in questo caso, intervenuti sul posto Carabinieri e Ispettori dell’ASL di Cagliari, le indagini chiariranno la dinamica dei fatti.

A Postiglione, nel Salernitano, in un’azienda che commercia pallet nella zona industriale, un operaio di 36 anni sceso dal camion per scaricare dal portello posteriore il materiale legnoso trasportato, è stato schiacciato contro la recinzione perimetrale del capannone industriale da un indebito movimento del mezzo. Intervenuti i Carabinieri della compagnia di Eboli, non si esclude nessuna ipotesi: dall’imperizia del lavoratore ad un guasto o malfunzionamento del sistema frenante, finanche all’inquadramento contrattuale dei dipendenti ed al rispetto delle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il triste elenco delle vittime nei luoghi di lavoro continua ad essere arricchito di altri nomi di persone che, per i motivi più disparati, perdono la vita nell’effettuazione di compiti e mansioni che dovevano avere un epilogo diverso. Difficile trovare altre parole: la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro necessita di essere vissuta naturalmente nel processo lavorativo piuttosto che vista come un fardello, un insieme di norme che appesantiscono le lavorazioni e devono essere rispettate.