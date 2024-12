Martina Voce, questo il nome della giovane ragazza fiorentina che vive e lavora ad Oslo, è al momento ricoverata presso un ospedale della capitale norvegese a seguito di un tentativo di femminicidio da parte del suo ex fidanzato, un informatico di origine indiana poco più che 20enne che lavora in uno studio legale, sempre ad Oslo.

Martina è stata aggredita nel mentre era al lavoro nel negozio di eccellenze italiane “Smak av Italia”, in un quartiere centrale della capitale norvegese. Nella giornata di venerdì, intorno a mezzogiorno, il suo ex fidanzato, Mohit Kumar, entrato nel negozio ha aggredito Martina colpendola ripetutamente con un coltello. Le pugnalate inflitte all’ignara giovane hanno interessato il volto, la carotide e molte parti delle braccia. L’immediato intervento dei due colleghi di lavoro di Martina che si sono scagliati contro l’aggressore, ha permesso di porre fine al massacro. La colluttazione che ne è derivata, ha comportato il ferimento anche di uno dei giovani, oltre che dello stesso aggressore.

Gli immediati i soccorsi sanitari hanno consentito il salvataggio di Martina, già per due volte sottoposta ad interventi chirurgici ed in rianimazione in gravi condizioni, sembra non in pericolo di vita. L’aggressore, accusato di tentato omicidio al momento non è in carcere in quanto anch’egli ricoverato per le ferite derivanti dalla colluttazione.

I familiari di Martina hanno presentato denuncia alla Procura di Roma, competente per i fatti che coinvolgono gli italiani fuori dal territorio nazionale, che ha aperto un fascicolo.