L’intossicazione da monossido di carbonio ha interessato un’abitazione in Forni di Sopra, comune con circa 1.000 abitanti nella provincia di Udine, polo turistico delle Dolomiti.

Una donna di 66 anni ha purtroppo perso la vita, gravi le condizioni del marito di 73 anni e della giovane figlia 28enne. Nelle prime ore della notte appena trascorsa, la giovane donna aveva inviato messaggi al fidanzato lamentando conati di vomito e perdita di conoscenza.

Non avendo ricevuto risposte, intorno alle 4.30 di stamane il fidanzato, trovandosi in Toscana, ha allertato il numero unico del centro operativo della Regione che ha interessato la macchina dei soccorsi in Udine.

Nel mentre giungevano sul posto i vigili del fuoco ed il personale sanitario, accompagnato dai carabinieri, alcuni infermieri riuscivano a contattare la 28enne che lasciava l’abitazione. Intervenuti alcuni vicini, anche i due anziani erano portati fuori dall’abitazione. Giunti sul posto le squadre di emergenza, si è constatato il decesso dell’anziana donna e sono stati trasferiti in ospedale le altre due persone, sottoposte a specifiche cure e ossigenoterapia per le gravi condizioni.

In corso i necessari approfondimenti per individuare la cause dell’intossicazione: secondo i primi accertamenti, il monossido potrebbe essere stato sprigionato dal sistema di riscaldamento dell'abitazione.