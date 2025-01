A cura della Redazione

Si chiama 2024YR4, è stato scoperto a dicembre scorso e potrebbe essere molto pericoloso per la nostra Terra nel 2032. È un asteroide che ha un diametro tra i 40 e i 100 metri, dista attualmente 27 milioni di chilometri dal nostro pianeta e in caso di impatto, all’incirca tra sette anni, produrrebbe un cratere di un chilometro di diametro.

C’è una probabilità su ottantatré che potrebbe colpirci, con una percentuale stimata in 1,2 per cento, ma in ogni caso non sarebbe catastrofico perché causerebbe danni solo a livello locale e regionale ma non globale. Non si sanno ancora le sue precise dimensioni e se è composto da materiale roccioso o ferroso, nel primo caso esploderebbe nell’atmosfera, nel secondo cadrebbe direttamente sulla terra. Per il momento è lontano, ma nel 2028 sarà molto più vicino a noi e si potrà studiare con più precisione la traiettoria.

L’unico precedente che conosciamo di asteroide, meteorite o cometa, entrato nella nostra atmosfera, è quello di 117 anni fa, il 30 giugno 1908, quando si disintegrò a 5-10 km dalla Terra, distrusse decine di milioni di alberi a Tunguska, in Siberia, e produsse un bagliore visibile a 700 km di distanza.