A cura di AdnKronos

Cosa ha detto la premier dame Brigitte quando ha rifilato una robusta manata al presidente francese Emmanuel Macron? Dopo la diffusione di un video diventato virale, lo stesso presidente francese era intervenuto per spiegare che "non era una lite" ma "stavamo semplicemente scherzando, come spesso accade". Ora un esperto di lettura labiale sembra avvalorare invece l'ipotesi che tra i due ci siano state delle tensioni a bordo dell'aereo che li ha portati ad Hanoi, in Vietnam, prima tappa del tour nel Sudest asiatico.

Contattato dal tabloid britannico 'Daily Express' l'analista della lettura labiale ha spiegato cosa la coppia si è detta negli attimi successivi al gesto. Quando entrambi si trovavano in cima alla scaletta dell'aereo, Brigitte ha ignorato il braccio offertole dal marito e nel passargli accanto gli avrebbe sussurrato 'Dégage, espêce de loser', ossia "Stai lontano, perdente!". Il presidente sembrerebbe risponderle: "Essayons, s'il te plaî'" ("Proviamoci, per favore"). A quella domanda, Brigitte avrebbe risposto un secco "No". Secondo l'esperto lo scambio tra marito e moglie si sarebbe concluso con un "Je vois" ("Capisco") del presidente.

Ieri, quando le immagini erano diventate virali, l'ufficio di Macron aveva prima parlato di ''un innocuo battibecco'' di coppia, poi di ''un momento di complicità'' tra Macron e la moglie: "stavano scherzando, si stavano rilassando un'ultima volta prima dell'inizio del tour'". Nel video si vedono due mani che prendono il volto di Macron e che lo spingono via, allontanandolo. La premiere dame non è inquadrata, si vedono solo mani e due maniche rosse, come rossa era la giacca indossata da Brigitte. Il video che ha immortalato la coppia all'apertura del portellone dell'aereo vede il presidente francese aggrottare la fronte dopo essere stato respinto, fare un passo indietro, salvo poi affrettarsi a salutare una volta capito di essere sotto i riflettori. Brigitte non si vede, rimasta all'interno dell'aereo.