A cura di AdnKronos

"Dobbiamo permettere alle nostre aziende di crescere e continuare a dare lavoro qualificato. Ci sono fondi sia per la transizione energetica che per la digitalizzazione a cui le imprese devono poter avere accesso”. Così Letizia Moratti, membro del parlamento europeo, a margine dell’evento ‘Osservatorio Retail: le prospettive della nuova legislatura europea per le imprese della distribuzione moderna’, organizzato da Federdistribuzione presso l'Ufficio del Parlamento europeo a Milano.

“La transizione digitale e la transizione ecologica – continua Moratti – vanno sostenute dal parlamento, ma bisogna semplificare i vincoli troppo onerosi”, che riguardano, in particolare le normative “sulla due diligence e sulla sostenibilità”. Tra le proposte fatte dal Partito Popolare Europeo, di cui Moratti fa parte, ci sono delle modifiche per le direttive in questione, facendole post-porre rispettivamente di uno e due anni. La normativa sulla sostenibilità inoltre toccherà solo le imprese quotate e quelle che hanno una soglia oltre i mille lavoratori: “Stimiamo che almeno l’80% delle medie e piccole imprese restino fuori”, specifica l’europarlamentare.