A cura di AdnKronos

"Trovo davvero vergognoso che la presidente del Consiglio stia facendo una campagna per l’astensione. Ha paura della partecipazione". Così Elly Schlein va all'attacco di Giorgia Meloni dalla Festa de l'Unità delle Marche ad Ancona.

"Ho sentito che oggi ha detto che è del tutto contraria a dimezzare i tempi per ottenere la cittadinanza. La mia domanda per Giorgia Meloni è molto semplice: se è così contraria, perché non va a votare no? Perché vuole affossare questi referendum? Perché vuole che il voto di milioni di cittadini non conti? Questa è davvero una cosa vergognosa”, ha insistito la leader dem. “Io dico a Giorgia Meloni - ha incalzato Schlein - abbia almeno il coraggio di dire che è contraria anche ai referendum sul lavoro che contrastano la precarietà. Ha detto che è contraria sulla cittadinanza, abbia il coraggio di ammettere che è contraria ad aumentare la sicurezza sul lavoro e a contrastare la precarietà. Non sono sorpresa perché questo governo da quando è in carica ha solo aumentato la precarietà”.

“Ho sentito Giorgia Meloni arrampicarsi sugli specchi, dire che sono tutte questioni di rese dei conti nella sinistra: niente di più falso. Quelle sono leggi che i cittadini col loro voto possono cambiare. E’ incredibile che la presidente del Consiglio non dica che cosa ne pensa”.

Quindi Schlein lancia un nuovo appello. “L’8 e 9 giugno saremo tutti a votare il referendum. E mi appello anche a chi è contrario a quei quesiti: l’importante è andare a votare. E’ una vergogna - ha insistito - che la presidente del Consiglio non voglia fare votare gli italiani”.

La leader Pd attacca ancora la premier anche per le posizioni assunte sul voto amministrativo. "Meloni dice che l'esito delle regionali non è dirimente per il governo. Le chiedo cosa sia dirimente per il governo. I 25 mesi di fila del calo della produzione italiana? I salari tra i più bassi d'Europa? Lo sono le liste d'attesa così lunghe che costringono sei milioni di italiani a rinunciare alle cure? Noi siamo qui a costruire l'alternativa”.

“Noi siamo al lavoro in tutte le regioni per costruire coalizioni più ampie e forti possibile. Nelle Marche il Pd ha già una proposta di candidatura molto forte che è quella di Matteo Ricci, discuteremo con tutte le altre forze politiche sul programma e speriamo di fare bene. Non è difficile fare meglio di Acquaroli che è arrivato ultimo nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione".

Schlein rilancia poi l'appuntamento per la manifestazione pro Palestina di sabato 7 giugno. “Sabato saremo in piazza per una manifestazione per Gaza. Per fermare il massacro dei civili palestinesi e per condannare i crimini del governo di estrema destra di Netanyahu. La manifestazione che abbiamo convocato, assieme al Movimento 5 Stelle e ad Alleanza Verdi e Sinistra, e invitiamo tutti coloro che condividono la nostra piattaforma”.

“Una piattaforma chiara e senza ambiguità e che chiede - spiega la leader dem - il cessate il fuoco immediato e di liberare tutti gli ostaggi israeliani ancora nelle mani dei terroristi di Hamas e per lo sblocco di tutti gli aiuti umanitari indispensabili per la popolazione martoriata di Gaza. Chiede un embargo totale di armi da e verso Israele e le sanzioni per il Governo di estrema destra di Israele e i suoi crimini. Chiede il riconoscimento dello stato di Palestina perché loro come gl israeliani hanno il diritto a vivere in pace e sicurezza".