A cura di AdnKronos

Un operaio rumeno di 26 anni, G.R.I., dipendente della "Edilizia acrobatica Edac Lecce", è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in via Leopardi nel capoluogo salentino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Polizia di Stato e lo Spesal. Nel corso di alcuni lavori di manutenzione in uno stabile, la corda a cui era appeso ha ceduto e l'operaio è caduto da un'altezza di 7 metri perdendo la vita sul colpo.