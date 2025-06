A cura di AdnKronos

Sopravvissuto al cancro, ha vinto tre jackpot della lotteria in meno di nove mesi, accumulando circa 2,5 milioni di dollari di premi. E' la storia di David Serkin, originario della zona di Lethbridge nell'Alberta, Canada.

Ma secondo i media locali, quei biglietti fortunati hanno segnato la seconda, la terza e la quarta vincita di Serkin nella sua vita, dal momento che aveva già vinto 250.000 dollari in un'altra estrazione più di 10 anni prima. Un'impresa che ha pochissime possibilità di realizzarsi e che stata notata negli angoli di Internet dedicati alle notizie affascinanti.

"So che le probabilità sono astronomiche", ha dichiarato Serkin in un comunicato stampa diffuso di recente dalla Western Canada Lottery Corporation (WCLC). "Non credo che si ripeterà, ma mi piace comunque comprare i biglietti".

Serkin ha vinto 500.000 dollari il 20 agosto, 1 milione di dollari il 16 novembre e 1 milione di dollari il 3 maggio, l'ultima delle quali grazie a un biglietto acquistato in una stazione di servizio nella sua città natale, Lethbridge. Per dare un'idea della sua 'fortuna', aveva una probabilità su circa 33,3 milioni di vincere il primo di quei jackpot, secondo il bollettino del WCLC.

Almeno una parte del suo successo alla lotteria sembra dipendere dal fatto di giocare costantemente con le probabilità. Serkin ha dichiarato ai funzionari di giocare alla lotteria dal 1982, ma sostiene che ciò è dovuto al fatto che gli piace semplicemente il rituale di acquistare i biglietti e poi controllarli. “Si controlla il biglietto e se si vince si è felici”, ha detto Serkin. Se non si vince, si può sempre riprovare. Sono un sopravvissuto al cancro e sono in pensione, quindi sono semplicemente grato per tutto questo”.

Quando ha raccontato ai suoi amici di aver vinto, questi hanno reagito dicendo "Non di nuovo?!". Anche sua moglie era incredula e, se la storia è indicativa, per lei si prospettava una vacanza memorabile. "Ho portato mia moglie alle Hawaii con l'ultima vittoria e ci siamo divertiti molto", ha detto Serkin ai dirigenti. "Ora andiamo a Terranova".