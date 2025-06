A cura di AdnKronos

Evacuato per "rischio esplosione" il Politecnico di Milano. I vigili del fuoco stanno intervenendo per un incendio, divampato all'interno del laboratorio di chimica in via Mancinelli. La rottura di un frigo con all'interno circa cinque grammi di sali di diazonio, spiegano i vigili del fuoco, potrebbe provocare una deflagrazione.

I locali con il personale addetto sono già stati evacuati permettendo la messa in sicurezza dell'area. Sul posto oltre al personale del nucleo Nbcr del comando di Milano anche gli artificieri della compagnia dei carabinieri.