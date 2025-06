A cura di AdnKronos

Donald Trump blocca la legge sulle auto elettriche e manda un'ennesima stoccata a Elon Musk. "E' per questo che non piaccio più tanto ad Elon", dice il presidente durante la firma delle risoluzioni del Congresso per bloccare la legge della California per la riduzione progressiva della vendita delle auto a benzina con la sostituzione delle elettriche entro il 2035.

"Ma in realtà gli piaccio", chioda poi Trump riferendosi ancora a Musk che ieri ha postato un messaggio su X in cui si "rammarica" di alcune delle cose dette nella sua lite pubblica col presidente, affermando di essersi "spinto troppo" nell'attaccarlo.

Trump ha ricordato poi come il fondatore di Tesla ha iniziato a sostenere la sua campagna elettorale ben sapendo che il suo programma prevedeva il taglio degli incentivi per le auto elettriche. "Ero stupito dal fatto che mi sostenesse perché non potevo fare cose buone per lui, perché avrei abolito l'obbligo delle auto elettriche - ha sottolineato Trump - una volta gliel'ho anche chiesto e lui mi ha risposto 'beh se questo riguarda tutti, saprò competere'".

Ma Trump non dà tregua neppure per i produttori di auto non elettriche. "Potrei alzare i dazi sulle auto in un futuro non troppo distante", ha annunciato il presidente affermando che "più vanno su" i dazi imposti alle case automobilistiche che producono all'estero "più è probabile che costruiscano gli impianti qui da noi".