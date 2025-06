A cura di AdnKronos

È stata arrestata per tentato omicidio la donna di 55 anni che nel Cagliaritano ha ripetutamente accoltellato il marito riducendolo in fin di vita. L'uomo è ricoverato in Terapia intensiva con prognosi riservata all'ospedale Brotzu mentre la donna si trova nel reparto di Psichiatria del Santissima Trinità.

Quando uscirà da lì, ci sarà il trasferimento nel carcere di Uta. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Maracalagonis al culmine di una lite la donna avrebbe aggredito il marito con un coltello da cucina. L'uomo ha riportato lesioni all'addome, alla schiena, alle braccia e alle gambe. Dopo le coltellate era comunque riuscito a richiamare l'attenzione dei vicini che hanno chiamato i soccorsi. Le condizioni psicofisiche della donna, trovata in casa dai militari, hanno reso necessario il trasferimento nel reparto di Psichiatria. Le indagini hanno comunque portato al suo arresto e, col marito in pericolo di vita, la sua posizione potrebbe peggiorare ancora.