A cura di AdnKronos

Attacco con coltello in Belgio. Un anziano è stato ucciso su un autobus della linea De Lijn nella città belga di Anversa. Il presunto autore, un uomo di 38 anni, è stato fermato. Altre due persone, secondo quanto riportato dalla polizia locale, sono state ferite e sono ricoverate in ospedale: una di loro è l'autista dell'autobus. L'attacco è avvenuto sulla linea 36, già teatro di incidenti in passato.