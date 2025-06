A cura di AdnKronos

"L’unica cifra che mi pare accomuni tutti noi, in questa fase storica, è quella dell’incertezza. Una incertezza che rischia di minare le fondamenta stesse della nostra società’’. Lo sottolinea il presidente di Arera, Stefano Besseghini, in occasione della relazione annuale.

‘’Le risorse pubbliche straordinarie hanno consentito, nel quinquennio 2021-2026, l'avvio di numerosi progetti infrastrutturali anche in contesti territoriali fragili, riducendo temporaneamente la pressione sulle gestioni. Tuttavia, la fine del ciclo straordinario pone nuovamente la questione della copertura stabile e pluriennale degli investimenti. In questo scenario, la tariffa ritorna ad essere l'unico strumento regolato e strutturalmente disponibile a sostegno della capacità di investimento degli operatori’' sottolinea Besseghini.

E sul nucleare: "Ha fatto bene il Governo a riportare nel dibattito il tema della tecnologia nucleare, non perché sia possibile nel breve una rilevante e significativa penetrazione nel mix, ma perché anche lì soffia il vento dell’innovazione’’.

‘’Le ispezioni presso i soggetti regolati, effettuate con la collaborazione del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, hanno portato a contestazioni per infrazioni pari a circa 8,4 milioni di euro. In particolare, sono proseguite le attività, già avviate nel 2023, per la verifica dell’erogazione dei bonus sociali elettrico e gas alle famiglie in condizioni di disagio economico, 'sbloccando' bonus non erogati per 2,4 milioni di euro’’.