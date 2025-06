A cura di AdnKronos

Carlo Calenda dice 'no' a Roberto Fico in vista delle regionali in Campania. "Le regionali per noi sono molto complicate, perché non c'è un voto di opinione. Se non siamo convinti del candidato, passiamo la mano: né con l'uno né con l'altro", ha detto il leader di Azione a SkyTg24. "Fico no", ha spiegato perché "non sosteniamo candidati populisti che portano le lancette indietro".