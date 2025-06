A cura di AdnKronos

Due guasti sulla linea dell'Alta Velocità Roma-Napoli hanno causato oggi, martedì 17 giugno, numerosi ritardi e cancellazioni. Il primo, informa Trenitalia sul sito, dalle 5.20 tra Roma Prenestina e Napoli Afragola. L'altro tra Anagni e Ceccano e, poi, tra Ceccano e San Giovanni.

I treni Alta Velocità, alcuni dei quali instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, hanno subito cancellazioni, limitazioni di percorso e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti. "Ora la circolazione è in graduale ripresa" si legge sul sito di Trenitalia, dove viene anche condiviso lo stato di ogni singolo treno.

Ma per i passeggeri del trasporto ferroviario sarà un weekend nero. Dalle 21 di giovedì 19 alla stessa ora di venerdì 20 giugno, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia e Trenitalia Tper. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce, mentre fino alle ore 24 del giorno prima la protesta per i treni regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.