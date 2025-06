A cura di AdnKronos

Tragedia a Portofino, in provincia di Genova, nella tarda mattinata di oggi. Un sub di 46 anni, originario di Massa, ha perso la vita durante un'immersione al largo della celebre località del Tigullio. L’allarme è scattato intorno alle 12. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure, il personale sanitario con ambulanze e automedica, e anche l’elicottero Grifo.

Nonostante il tempestivo intervento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, si era immerso insieme a un gruppo di amici quando è stato colto da un malore, le cui cause restano da chiarire. È stato riportato a riva, al molo Umberto I, grazie all'intervento della Guardia costiera, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.