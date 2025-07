A cura di AdnKronos

Verona, 03 lug. - (Adnkronos)

Il caldo scioglie l'asfalto in autostrada mandando il traffico in tilt sulla A4 tra Verona Est e il bivio con l’A22 in direzione Milano. Il cedimento ha portato alla chiusura della prima corsia e degli ingressi ai caselli di Verona Sud e Verona Est che, dopo alcune ore, sono stati riaperti.

Sul tratto, informa il gestore, si sono formate leggere deformazioni longitudinali chiamate ‘ormaie’ che hanno reso necessario la chiusura per motivi di sicurezza e l’intervento dei tecnici. Recentemente quello stesso tratto era stato oggetto di rifacimento.

Sull'Italia il caldo infernale sta raggiungendo il suo picco. Sono infatti 18 oggi le città da bollino rosso e domani diventeranno 20. Ieri sono state registrate altre 3 vittime: un turista 75enne è morto per un malore mentre era in spiaggia a Budoni, un 60enne mentre era a San Teodoro, entrambi in Sardegna. Un uomo di 85 anni, con altre patologie, è morto in seguito a disidratazione a Genova. Altre tre vittime del caldo si erano registrate martedì.