A cura di AdnKronos

In Costa Amalfitana una ragazza statunitense di appena 15 anni, in vacanza insieme alla famiglia, è stata violentata. Per il fatto, accaduto a Ravello (Salerno), è stato fermato un uomo di 41 anni.

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 41enne italiano, di origine egiziana, per violenza sessuale ai danni di una 15enne, turista americana, ospite con la famiglia presso una struttura ricettiva di Ravello. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria - si legge in una nota del procuratore facente funzioni di Salerno, Francesco Soviero - approfittando della temporanea assenza dei genitori della vittima, l'indagato avrebbe aggredito e abusato della minorenne.