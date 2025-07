A cura di AdnKronos

Fratelli d'Italia cresce, salgono anche Pd e Movimento 5 Stelle. E' il quadro che il sondaggio politico Swg per il Tg La7 delinea oggi secondo le intenzioni di voto in caso di elezioni il 14 luglio. Fratelli d'Italia, sempre primo partito con ampio margine, cresce dello 0,2% e sale al 30,3%. Stesso passo avanti per il Pd, che arriva al 23%. Il M5S guadagna invece lo 0,1% e ora vale il 12,7%. Anche la Lega cresce dello 0,1% e si attesta all'8,3%, staccando Forza Italia che cede lo 0,1% e scende all'8%.

Verdi e Sinistra sono stabili al 6,8% mentre Azione cede lo 0,2% e scende al 3,5%. Seguono staccate Italia Viva (2,2%) e +Europa (1,9%), che non fanno registrare variazioni rispetto al sondaggio di una settimana fa.