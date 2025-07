A cura di AdnKronos

Non si è fermato all'alt dei Carabinieri fuggendo a velocità sostenuta con la sua auto. Dopo aver perso il controllo del veicolo, è uscito di strada ribaltandosi più volte e finendo la sua corsa contro un platano. Il 23enne, già noto alle forze dell’ordine, è morto durante il trasporto in ospedale. E' accaduto questa mattina alle 7.50 a San Giovanni di Motta di Livenza (Treviso).

Il 23enne era residente a Pordenone ed era alla guida di un'Alfa Romeo. Sul luogo dell’incidente sono stati rinvenuti alcuni panetti di hashish dispersi sull’asfalto, verosimilmente fuoriusciti dal mezzo durante il ribaltamento. I militari non hanno intrapreso alcun inseguimento, ma hanno immediatamente allertato via radio la centrale operativa per le ricerche, avendo tra l’altro riconosciuto il conducente già noto. Sono in corso gli accertamenti.