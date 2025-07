A cura di AdnKronos

"L’iniziativa di ricerca del laboratorio congiunto con a.Quantum ci permette di sviluppare progetti insieme. In questo caso parliamo di robotica, dove ci sono 3 filoni fondamentali. Uno è di monitoraggio delle infrastrutture, con una serie di task già immaginate e che vanno ingegnerizzate. Una seconda parte di robotica nel cantiere aiuta alla realizzazione delle infrastrutture. Infine, c'è una parte sulla gestione dei rifiuti, dove la robotica può dare un contributo nel 'sorting', quindi nel miglioramento del funzionamento di impianti che stanno andando verso un’automazione completa". Lo ha detto Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto italiano di tecnologia (Iit) in occasione della firma dell’accordo strategico triennale tra a.Quantum, società del Gruppo Acea dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative per il mercato non regolato, e l’Iit, centro di eccellenza nella ricerca scientifica e tecnologica italiana. La firma sancisce ufficialmente la costituzione di un Robotic Joint Lab, un laboratorio congiunto dedicato alla progettazione e allo sviluppo di soluzioni robotiche avanzate per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture industriali, in ambito idrico, dell’energia e dell’ambiente.

"La robotica per noi è vista come una necessità - continua Metta - E' necessario migliorare la qualità del supporto alle infrastrutture considerate critiche, basta pensare all’acqua, per esempio". Oltre poi a supplire alla carenza di personale, "robot veloci ed efficienti, in situazioni più pericolose", terranno al sicuro "lavoratori umani".