A cura di AdnKronos

L’assessore del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli è rimasto vittima di un'aggressione avvenuta all'esterno di un bar di via Alloro, nel centro storico della città. Ferrandelli è intervenuto per difendere il proprietario di un bar aggredito da alcuni clienti al momento di pagare il conto. Una rissa scatenata da una discussione sembra sorta al momento di pagare il conto. Ferrandelli ha assistito alla scena ed è intervenuto per difendere il commerciante aggredito, riportando anche lui delle contusioni.