A cura di AdnKronos

Lo scorso 17 luglio si è perfezionato l’ingresso della Sales Spa, società del Gruppo Zambernardi, tra i leader italiani nella costruzione e gestione di infrastrutture per la nautica da diporto, nella compagine sociale della Porto Turistico di Talamone Srl, promotrice del progetto di riqualificazione e sviluppo del porto turistico della rinomata località toscana. L’operazione, seguita per gli aspetti legali dallo Studio Legale Serra – Machetta, rappresenta un passaggio strategico fondamentale che segna l’avvio concreto di una trasformazione profonda dell’area portuale, nel pieno rispetto del Piano Regolatore Portuale e delle più avanzate linee guida in materia di sostenibilità, innovazione e compatibilità ambientale.

Il rafforzamento societario testimonia la ferma volontà di procedere con decisione verso la realizzazione di una struttura portuale evoluta e integrata, capace di generare benefici diffusi per tutto il territorio. L’iniziativa, con questo nuovo ingresso mira riprendere a pieno il dialogo con il territorio e con le istituzioni locali, rappresentando una straordinaria opportunità per lo sviluppo socioeconomico dell’area, grazie alla creazione di nuovi posti di lavoro, al rilancio dell’indotto turistico e commerciale, e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Il progetto non si limita a rispondere alle esigenze dei diportisti, ma mira a migliorare la qualità della vita dei residenti, restituendo alla comunità un’infrastruttura moderna, sicura e sostenibile, accessibile e armonizzata con l’identità storica e naturalistica del borgo di Talamone.

Il nuovo porto turistico di Talamone è destinato a diventare uno dei più evoluti in Italia e non solo, per l’eccellenza delle soluzioni tecnologiche adottate e per l’impegno nella salvaguardia dell’ambiente marino e costiero. L’adozione di sistemi innovativi per l’efficientamento energetico, il recupero delle acque, la gestione intelligente dei flussi e l’uso di materiali a basso impatto, farà della struttura un vero laboratorio permanente di transizione ecologica, in linea con le sfide del presente e del futuro. L’obiettivo condiviso è quello di trasformare il porto di Talamone in un modello replicabile su scala nazionale, capace di ispirare nuove politiche pubbliche e investimenti privati in tutta la portualità turistica italiana, ponendo al centro i valori della sostenibilità ambientale, dell’innovazione digitale e della coesione territoriale. Il progetto si fonda su un rapporto virtuoso tra iniziativa privata e interesse pubblico, e si inserisce perfettamente nelle strategie di valorizzazione del patrimonio costiero promosse a livello regionale e nazionale. Il coinvolgimento di un gruppo industriale come il Gruppo Zambernardi rappresenta una garanzia di solidità, esperienza e capacità realizzativa, a sostegno di una visione che mette al centro la qualità, la bellezza e l’identità dei territori.