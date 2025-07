A cura di AdnKronos

Il miliardario Elon Musk ha annunciato che la sua azienda di intelligenza artificiale (Ia) svilupperà una nuova applicazione dedicata ai contenuti per bambini, che ha chiamato "Baby Grok", poco più di una settimana dopo il lancio di Grok 4, la nuova versione del modello linguistico dell'azienda americana. "Creeremo Baby Grok xAI, un'applicazione dedicata ai contenuti per bambini", ha annunciato l'imprenditore in un breve post sul social network X, senza fornire ulteriori dettagli sul progetto.

All'inizio di questo mese, l'azienda xAI ha presentato la versione Grok 4 del suo chatbot, a pochi mesi dal precedente aggiornamento, definendola "l'intelligenza artificiale più intelligente al mondo", in grado di superare il livello di dottorato.

L'annuncio di Grok 4 e di "Baby Grok" è arrivato in un momento delicato per l'azienda di intelligenza artificiale di Musk, che solo pochi giorni fa ha dovuto scusarsi pubblicamente per la pubblicazione di contenuti "inappropriati" – di natura antisemita – che l'azienda ha tuttavia attribuito a "un mancato aggiornamento del percorso del codice del bot".