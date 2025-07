A cura di AdnKronos

L'esame del Dna ha confermato che Francis Kaufmann è il padre della piccola Andromeda, trovata morta insieme alla madre Anastasia Trofimova lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili a Roma. L'esame era stato disposto dai pm, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, nell'ambito dell’inchiesta per duplice omicidio aggravato. Serviranno invece ancora alcune settimane per i risultati degli esami istologici sul corpo di Anastasia, disposti in seguito all'autopsia eseguita presso l’Istituto di medicina legale dell'Università Cattolica per chiarire le cause del decesso. Fra le ipotesi quella che la donna, nata a Omsk, in Siberia, sia stata soffocata.

La scorsa settimana Kaufmann, detenuto nel carcere di Rebibbia dopo essere stato estradato dalla Grecia, nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip si è avvalso della facoltà di non rispondere.