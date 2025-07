A cura di AdnKronos

Fratelli d'Italia e Pd in calo, Movimento 5 Stelle e Lega crescono. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa oggi le intenzioni di voto se si andasse alle elezioni il 21 luglio. Fratelli d'Italia guidato da Giorgia Meloni si conferma ampiamente il primo partito pure cedendo lo 0,4% e scendendo al 29,9%. Passo indietro anche per il Pd della segretaria Elly Schlein, che lascia sul terreno lo 0,3% e ora vale il 22,7%. Il M5S guidato da Giuseppe Conte guadagna lo 0,3% e sale 13%. Passo avanti anche per la Lega, che cresce dello 0,1% e si attesta all'8,4%. Scende Forza Italia, che passa dall'8 al 7,9%. In ascesa Verdi e Sinistra, ora al 6,9%.

Più indietro, stabile Azione (3,5%) che precede Italia Viva (2,4%), +Europa (2%) e Noi Moderati (1%).