A cura di AdnKronos

In questo inizio di settimana il meteo spacca l'Italia, con un'allerta temporali anche violenti soprattutto al Nord e il Sud, che tuttavia oggi toccherà temperature record. E il bollettino caldo del ministero della Salute rispecchia per la giornata di oggi, martedì 22 luglio, queste previsioni con una città da bollino rosso, 6 in arancione e 8 in verde sulle 27 monitorate.

Per la giornata di oggi bollino rosso e allerta massima a Palermo, scendono invece a 6 i bollini arancioni (Campobasso, Catania, Latina, Pescara, Reggio Calabria e Roma), mentre salgono a 12 i gialli (Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Frosinone, Messina, Napoli, Perugia, Rieti e Venezia). Bollino verde invece a Bolzano, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste, Verona e Viterbo.

Per domani, mercoledì 23 luglio, a tingersi di rosso saranno Campobasso e ancora Palermo. Nessun arancione, ma 15 gialli: Ancona, Bologna, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Venezia. In verde quindi Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Genova, Milano, Napoli, Torino, Verona e Viterbo.

La Sicilia resta quindi nella morsa dell'afa. La Protezione civile regionale ha pubblicato ier un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. A eccezione delle province di Trapani e Agrigento (dove l'allerta sarà arancione), sul resto dell'Isola sarà allerta massima per rischio incendi. A Palermo la temperatura raggiungerà quindi i 36 gradi con il livello 3 (colore rosso) per il rischio di ondate di calore.