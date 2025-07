A cura di AdnKronos

Avrebbe accoltellato un 15enne al termine di una partita di calcio, per questo un 18enne è finito in carcere per tentato omicidio. È accaduto a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti poco dopo le 20 al camping Liternum a via Foce vecchia. Poco prima un 15enne era stato accoltellato all’addome per poi essere trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Dalle indagini lampo condotte dai carabinieri, è emerso che un 18enne incensurato avrebbe estratto un coltello a scatto da borsello per difendere il fratello minore e, nella colluttazione, avrebbe ferito il 15enne. Per paura della reazione dei familiari della vittima, la famiglia del 18enne si è immediatamente allontanata dal luogo dei fatti, tornando a casa.

Durante la notte, i carabinieri hanno arrestato il 18enne per tentato omicidio, è in carcere in attesa di giudizio. Il 15enne è in ospedale ed è stato operato d’urgenza per la perforazione del fegato. È in prognosi riservata.